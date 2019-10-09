Рааб заявил об опасности операции Турции в Сирии
- Reuters
«Это создаёт риск дестабилизировать регион, усугубить страдания народа и подорвать тот прогресс, который был достигнут в борьбе с ИГ, на котором все мы должны сосредоточиться», — приводит слова Рааба Форин Офис.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.
По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».
Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с ситуацией.