Рааб заявил об опасности операции Турции в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность военной операцией Турции на севере Сирии. По его словам, действия турецкой армии могут дестабилизировать регион.

«Это создаёт риск дестабилизировать регион, усугубить страдания народа и подорвать тот прогресс, который был достигнут в борьбе с ИГ, на котором все мы должны сосредоточиться», — приводит слова Рааба Форин Офис.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с ситуацией.