Рааб заявил об опасности операции Турции в Сирии

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность военной операцией Турции на севере Сирии. По его словам, действия турецкой армии могут дестабилизировать регион.
Рааб заявил об опасности операции Турции в Сирии
  • Reuters

«Это создаёт риск дестабилизировать регион, усугубить страдания народа и подорвать тот прогресс, который был достигнут в борьбе с ИГ, на котором все мы должны сосредоточиться», — приводит слова Рааба Форин Офис.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с ситуацией.

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