В Турции рассказали о ходе военной операции в Сирии

Военная операция Турции в Сирии продвигается в соответствии с намеченными планами. Об этом, как передаёт Anadolu, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай.

«Единственной целью операции является разрушение зоны, подконтрольной террористам, у южных границ Турции и обеспечение добровольного возвращения сирийцев в свои дома», — сказал он.

По его словам, турецкая армия «ведёт успешную борьбу с террористами», а приоритетом является безопасность мирного населения Сирии.

«Террористы, угрожающие границам Турции, представляют угрозу для всего мира. Анкара полна решимости устранить данную угрозу и ожидает от мирового сообщества той же решимости в борьбе с террористическими организациями», — добавил он.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Как отметил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон не давал Анкаре «зелёный свет» на атаку курдов в Сирии, несмотря на решение вывести войска с севера страны в связи с турецкой военной операцией.

Подробнее об операции — в материале RT.