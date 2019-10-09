Анкара уведомила Дамаск о начале операции на севере Сирии

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Анкара проинформировала Дамаск через генконсульство в Стамбуле о начале операции турецкой армии «Родник мира» на севере Сирии. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Анкара уведомила Дамаск о начале операции на севере Сирии
  • Reuters

Как передаёт телеканал NTV со ссылкой на министра, Анкара уведомила послов различных государств о начале операции, а также отправила уведомления в ООН и НАТО.

Чавушоглу отметил, что пока не известно, будет ли турецкая сторона поддерживать отношения с сирийским правительством.

«Сейчас мы уведомили его дипломатической нотой через его генконсульство в Стамбуле», — добавил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

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