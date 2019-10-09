Анкара уведомила Дамаск о начале операции на севере Сирии
- Reuters
Как передаёт телеканал NTV со ссылкой на министра, Анкара уведомила послов различных государств о начале операции, а также отправила уведомления в ООН и НАТО.
Чавушоглу отметил, что пока не известно, будет ли турецкая сторона поддерживать отношения с сирийским правительством.
«Сейчас мы уведомили его дипломатической нотой через его генконсульство в Стамбуле», — добавил он.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.