Анкара уведомила Дамаск о начале операции на севере Сирии

Анкара проинформировала Дамаск через генконсульство в Стамбуле о начале операции турецкой армии «Родник мира» на севере Сирии. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Как передаёт телеканал NTV со ссылкой на министра, Анкара уведомила послов различных государств о начале операции, а также отправила уведомления в ООН и НАТО.

Чавушоглу отметил, что пока не известно, будет ли турецкая сторона поддерживать отношения с сирийским правительством.

«Сейчас мы уведомили его дипломатической нотой через его генконсульство в Стамбуле», — добавил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.