Столтенберг обсудит с Эрдоганом операцию Турции в Сирии
- Reuters
«НАТО было проинформировано турецкими властями о начале операции в Сирии», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
LIVE: Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg’s press conference with 🇮🇹 Prime Minister @GiuseppeConteIT in #Rome. https://t.co/p6Br2t12LA— Oana Lungescu (@NATOpress) 9 октября 2019 г.
Генеральный секретарь подчеркнул, что важно избегать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации региона.
«Я уверен, что любые действия, которые Турция предпримет в северной Сирии, будут взвешенными», — добавил он.
Ранее Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.
По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».