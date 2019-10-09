Столтенберг обсудит с Эрдоганом операцию Турции в Сирии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что действия Турции в Сирии будут «взвешенными». Он также намерен встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу, 11 октября, чтобы обсудить военную операцию.
Столтенберг обсудит с Эрдоганом операцию Турции в Сирии
  • Reuters

«НАТО было проинформировано турецкими властями о начале операции в Сирии», — заявил Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Генеральный секретарь подчеркнул, что важно избегать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации региона.

«Я уверен, что любые действия, которые Турция предпримет в северной Сирии, будут взвешенными», — добавил он.

Ранее Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

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