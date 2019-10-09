Столтенберг обсудит с Эрдоганом операцию Турции в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что действия Турции в Сирии будут «взвешенными». Он также намерен встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу, 11 октября, чтобы обсудить военную операцию.

Reuters