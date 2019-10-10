Сенаторы США подготовили санкции против Анкары из-за операции в Сирии

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Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм подготовили законопроект о санкциях в отношении турецкого руководства, а также энергетического и военного секторов Анкары в связи с начатой Анкарой операцией на северо-востоке Сирии.

Соответствующий законопроект они опубликовали в Twitter.

Как подчеркнул Крис Ван Холлен, данные меры подготовлены в ответ на военную операцию Турции в Сирии и должны «привести к немедленным и масштабным последствиям для Эрдогана (турецкого лидера Реджепа Тайипа. — RT) и его армии».

Документ, в частности, предусматривает санкции в отношении американских активов Эрдогана, вице-президента страны, а также глав Министерства обороны, МИД, Министерства финансов, Министерства торговли и Министерства энергетики.

В отношении турецкого руководства также предлагается ввести визовые ограничения.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести санкции против иностранных граждан, которые поставляют товары, услуги, технологии, информацию и другую помощь для «поддержки внутреннего турецкого производства топлива и природного газа для их использования вооружёнными силами».

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что последствия для Турции из-за операции в Сирии могут быть гораздо более жёсткие, чем просто санкции.

9 октября Анкара объявила о начале военной операции «Родник мира» на территории Сирии, которая «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

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