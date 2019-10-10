Американский президент Дональд Трамп напомнил, что «курды не помогли США во Второй мировой войне», при этом Соединённые Штаты потратили «огромные деньги» на помощь им в Сирии.

«Курды воюют за свою землю — просто чтобы вы понимали. Они воюют за свою землю, и кто-то написал об этом в очень сильной статье: они не помогли нам во Второй мировой, не помогли нам, например, в Нормандии».

Trump when asked whether abandoning the Kurds could impact America's ability to form alliances in the future: "Alliances are very easy." pic.twitter.com/wjTJknZtuC — Yahoo News (@YahooNews) October 9, 2019

Трамп добавил, что США потратили «огромные деньги» на помощь курдам, в том числе на их вооружение и боеприпасы.

«При всём этом нам нравятся курды. Опять-таки — у них есть разные фракции», — отметил президент.

Ранее Трамп назвал решение Турции начать военную операцию в Сирии «плохой идеей», пообещав продолжить направлять курдам материальную помощь и оружие.

При этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обвинил Трампа в том, что он «бесстыдно бросил курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии.