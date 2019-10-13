Трамп заявил о готовности ввести «мощные санкции» против Турции

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести мощные санкции против Турции на фоне военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Трамп заявил о готовности ввести «мощные санкции» против Турции
  • Reuters

«Я работаю с (сенатором. — RT) Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, относительно того, чтобы наложить мощные санкции на Турцию. Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!» — написал Трамп в своём Twitter.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на призывы других стран, в том числе США.

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