Эрдоган заявил о праве Турции проводить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о праве Анкары проводить военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии ввиду Аданского соглашения, подписанного с Дамаском в 1998 году, сообщает Yeni Safak.

«Они (США. — RT) находятся там (в Сирии. — RT) не по приглашению режима. А мы там находимся в рамках соглашения в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов», — сообщил Эрдоган.

Также он отметил, что воздушное пространство над Сирией является международным и сирийским, а поэтому не принадлежит США.

«Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом (президента Сирии Башара Асада. — RT)», — подчеркнул он.

Ранее турецкие сухопутные подразделения вошли в черту сирийского города Телль-Абъяд, несколько населённых пунктов возле города были зачищены от боевиков, военные взяли под свой контроль важный транспортный узел. В процессе продвижения турецкой армии были убиты пять боевиков.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Как отметил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон не давал Анкаре «зелёный свет» на атаку курдов в Сирии, несмотря на решение вывести войска с севера страны в связи с турецкой военной операцией.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что военная операция в Сирии продвигается в соответствии с намеченными планами.

Подробнее об операции — в материале RT.