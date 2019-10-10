Турецкие войска вошли в пригород сирийского Телль-Абъяда

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Турецкие сухопутные подразделения вошли в черту сирийского города Телль-Абъяд.
Турецкие войска вошли в пригород сирийского Телль-Абъяда
  • Reuters

Об этом сообщает Milliyet.

Отмечается, что несколько населённых пунктов возле города были зачищены от боевиков. Также, по данным газеты, военные взяли под свой контроль важный транспортный узел.

Уточняется, что пять боевиков были убиты в процессе продвижения турецкой армии.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

Как отметил госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон не давал Анкаре «зелёный свет» на атаку курдов в Сирии, несмотря на решение вывести войска с севера страны в связи с турецкой военной операцией.

Подробнее об операции — в материале RT.

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