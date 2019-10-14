«Консолидированная реакция»: сможет ли мировое сообщество остановить военную операцию Турции в Сирии

Турция стала объектом критики со стороны партнёров по НАТО и арабских стран Ближнего Востока. Целый ряд государств намерены заморозить поставки Анкаре оружия, а глава Белого дома Дональд Трамп готовится ввести против Турции санкции. Так в мире отреагировали на решение турецкого руководства начать операцию «Источник мира» в Сирии против курдов. По мнению экспертов, в Анкаре понимали, какая реакция последует со стороны западных партнёров, однако изоляция Турции в любом случае маловероятна.

Париж будет добиваться прекращения турецкой военной операции «Источник мира» в САР, говорится в коммюнике Елисейского дворца. Франция будет «наращивать свои дипломатические усилия» в координации с партнёрами по сирийской коалиции по линии НАТО, Евросоюза и Совбеза ООН, чтобы добиться «немедленного прекращения» наступления турецкой армии в Сирии. Французские власти намерены также принять меры для обеспечения безопасности гражданского населения в районах турецкой военной операции.

«Франция осуждает (наступление Турции. — RT) самым решительным образом», — говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Совета обороны и национальной безопасности Франции, во время которого Эммануэль Макрон заявил, что действия Анкары могут привести к возрождению «Исламского государства»* и общей дестабилизации ситуации в Сирии.

Ранее с осуждением действий Турции уже выступил Берлин, власти ФРГ ввели ограничения на экспорт оружия в Турцию. В МИД ФРГ сообщили, что федеральное правительство не будет выдавать разрешение на новые поставки Турции оружия, которое может быть применено её военными в Сирии. По словам германского министра иностранных дел Хайко Мааса, Берлин хочет, чтобы вопрос прекращения оружейных поставок Анкаре был поднят и на общеевропейском уровне. Отметим, что власти Франции также заявили о прекращении оружейного экспорта в Турцию.

Кроме того, Маас не исключил дополнительных шагов в отношении Турции из-за операции «Источник мира» помимо оружейного эмбарго.

Инициативы Берлина и Парижа, направленные против операции Анкары, могут встретить широкую поддержку со стороны европейских стран. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить военное наступление в Сирии. В телефонном разговоре с турецким лидером глава британского кабмина заявил, что Лондон не может одобрить военную операцию Анкары.

Ряд стран Евросоюза поддержали идею введения эмбарго на поставки оружия в Турцию в связи с проводимой Анкарой операцией «Источник мира». Заявления с осуждением действий Турции прозвучали во время заседания совета ЕС. Так, глава МИД Нидерландов Стеф Блок подтвердил, что Амстердам уже заморозил оружейные поставки в Турцию, назвав действия Анкары «нарушением международного права».

Глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС планируют обсудить 14 октября вопрос введения оружейного эмбарго против Турции.

С призывом остановить операцию «Источник мира» к Анкаре обратился председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, в ответ турецкие власти пригрозили открыть дорогу в Европу для новой волны беженцев.

Заседание Лиги арабских государств в Каире

Reuters

© Mohamed Abd El Ghany

Напомним, во время многолетнего сирийского конфликта миллионы сирийцев бежали от войны в соседнюю Турцию. Сейчас турецкие власти планируют вернуть этих людей на территорию так называемой зоны безопасности, которая должна быть создана в приграничных районах САР по итогам военной операции «Источник мира». Традиционно в этих частях Сирии проживают этнические курды, чьи военно-политические структуры Анкара относит к террористическим.

Вашингтон тоже готовится принять меры против Анкары. Как заявил накануне Дональд Трамп, он готовится вместе с конгрессом ввести санкции против Турции.

«Я работаю с сенатором Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, над введением мощных санкций в отношении Турции. Министерство финансов готово к работе, может потребоваться дополнительный закон. Есть отличный консенсус по этому вопросу. Турция попросила, чтобы мы это не делали. Будьте на связи!» — написал американский лидер в Тwitter.

Против действий Анкары выступили не только партнёры Турции по НАТО и страны — члены ЕС, меры политического и экономического характера против турецкой стороны готовятся и по линии Лиги арабских государств.

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«Совет ЛАГ на уровне глав МИД договорился рассмотреть принятие срочных мер для противостояния турецкой агрессии против Сирии, в том числе понижения уровня дипломатических отношений и прекращения военного сотрудничества», — говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам экстренного заседания.

Арабские страны потребовали, чтобы Турция немедленно прекратила операцию «Источник мира», поскольку эти действия «представляют прямую угрозу национальной безопасности» соседей по региону.

Тегеран выбрал более мягкие формулировки, чтобы заявить Анкаре о своем недовольстве. Президент Ирана Хасан Роухани посоветовал турецкому коллеге пересмотреть решение о наступлении в Сирии, поскольку это не пойдёт на пользу региону.

Против турецкой операции выступили в том числе в руководстве непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Как заявил лидер турков-киприотов Мустафа Акынджи, урегулировать конфликт следовало бы при помощи дипломатии.

«Конфликт назревал по многим вопросам»

Напомним, о начале операции «Источник мира» на севере Сирии турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. По словам политика, военное наступление направлено против военно-политических структур курдов, таких как Отряды народной самообороны (Yekîneyên Parastina Gel, YPG), а также остатков «Исламского государства» в регионе.

В обозначенных районах располагались американские военные силы, которые на протяжении всей сирийской кампании Пентагона опирались на союз с курдскими отрядами. 11 октября американские военные подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны турецких позиций, заявили в Пентагоне. В Анкаре вину за обстрел союзников по НАТО не признали. Как пояснило турецкое военное руководство, перед открытием огня «были приняты все необходимые меры для того, чтобы американской базе не был нанесен ущерб».

Вооруженные силы США в Сирии

Reuters

© Rodi Said

Следует отметить, что «Источник мира» — не первая военная операция Анкары против курдов на территории Сирии. В 2016 году турецкая армия начала наступление в сирийской провинции Алеппо, операция носила название «Щит Евфрата» и была нацелена, по словам турецкого руководства, против курдских военных структур и боевиков ИГ.

Вторая операция стартовала в начале 2018 года под названием «Оливковая ветвь». Боевые действия развернулись в сирийском кантоне Африн. Турция тогда воспользовалась поддержкой вооружённой оппозиции из Свободной сирийской армии. Поводом для наступления стало заявление американских чиновников о намерении разместить вооружённые курдские формирования по периметру турецкой границы.

При этом предыдущие военные операции Анкары не вызывали такого шквала критики со стороны международного сообщества, отмечают эксперты.

Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Murat Kula/Presidential Press Office/Handout

По мнению старшего научного сотрудника Центра евро-атлантической безопасности Юлии Кудряшовой, одна из причин возмущения мировой общественности связана с тем, что курды, против которых направлена турецкая операция, показали себя в качестве наиболее последовательных и надёжных противников ИГ.

«Кроме того, такая консолидированная реакция мировой общественности связана с нежеланием других стран допустить, чтобы Турция нарастила своё влияние в Сирии, поскольку изначально Анкаре отводилась ограниченная роль на ближневосточной арене» — так эксперт прокомментировала RT эту ситуацию.

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По мнению доктора политических наук профессора МГУ Андрея Манойло, консолидированная позиция мировой общественности по турецкой операции связана с позицией США.

«Скорее всего, турецкий президент ожидал подобную реакцию и был готов к любому развитию событий, поскольку помнит, как Штаты пытались отстранить его от власти. Однако сейчас вряд ли за угрозами последуют какие-то серьёзные шаги в отношении Анкары. Не следует забывать, что Турция располагает второй по численности сухопутной армией в НАТО после США. На самом деле сейчас США может быть даже выгодно, если турецкие военные столкнутся в САР с сирийской правительственной армией, а также иранскими подразделениями, которые поддерживают Дамаск», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Юлия Кудряшова согласна с тем, что Анкара была готова к негативной реакции на свои действия со стороны ряда стран и надгосударственных объединений.

«Сегодня у Турции отношения с ЕС находятся в замороженном состоянии, а конфликт с США назревал по многим вопросам, прежде всего из-за поддержки американцами курдских отрядов и ситуации вокруг отказа поставить Анкаре самолёты F-35», — отметила эксперт.

По линии ООН

Учитывая, что среди противников турецкой операции в Сирии есть страны — постоянные члены Совбеза ООН, оппоненты Турции могут попытаться надавить на неё по этой линии, если турецкая сторона зайдёт слишком далеко, считает Юлия Кудряшова.

«Анкара сама понимает, что ей никак нельзя сейчас конфликтовать с другими постоянными членами СБ ООН, например с Россией и Китаем. Нужно учитывать, что в Турции кризисная экономическая ситуация, курс лиры падает на фоне последних новостей. Поэтому Турция нуждается и в экономическом сотрудничестве с Москвой и Пекином, иначе она окажется в полной изоляции», — считает Кудряшова.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва «положительно» относится к турецкой операции «Источник мира».

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«Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем», — заявил турецкий лидер, добавив, что Анкара и Москва ведут переговоры на военном и дипломатическом уровнях.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков пояснил, что российская сторона понимает тревогу турецких властей относительно собственной национальной безопасности, но также есть и ключевые международные нормы, соблюдение которых лежит в основе восстановления мира в Сирии. Прежде всего, речь идёт о сохранении территориальной целостности республики, пояснил Ушаков.

По мнению Кудряшовой, хотя сейчас против Турции выступило едва ли не всё международное сообщество, это вряд ли остановит Эрдогана от продолжения операции.

Эксперт считает, что и блокировка оружейного экспорта в Турцию со стороны западных стран не окажет особого влияния на Анкару и не скажется на боеспособности турецких войск.

«Турецкая армия достаточно хорошо оснащена, Турция располагает развитым военно-промышленным комплексом, который способен обеспечить военных вооружениями. Кроме того, Турция закупает оружие и у России. Поэтому для Парижа и Берлина угрозы эмбарго являются просто элементом психологического давления», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Андрей Манойло. По словам эксперта, несмотря на шквал критики, обрушившейся на Анкару из-за операции «Источник мира», Турции не грозит изоляция на международной арене.

«Изгоями делают только слабые страны, когда в образцово-показательных целях добивают их или пытаются проучить. В обозримом будущем этого не произойдёт, поскольку Анкара располагает реальными силами», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.