Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани. Об этом он сказал журналистам.
Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции
  • Reuters

«Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем», — цитирует его телеканал NTV.

По его словам, Турция ведёт переговоры с Россией на военном и дипломатическом уровнях.

Также он заявил, что турецкая армия не войдёт в сирийский Манбидж. По словам Эрдогана, туда «настоящие арабские хозяева войдут», а цель Турции — «обеспечить их безопасность».

Ранее Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.

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