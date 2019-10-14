Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани. Об этом он сказал журналистам.

«Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у России положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем», — цитирует его телеканал NTV.

По его словам, Турция ведёт переговоры с Россией на военном и дипломатическом уровнях.

Также он заявил, что турецкая армия не войдёт в сирийский Манбидж. По словам Эрдогана, туда «настоящие арабские хозяева войдут», а цель Турции — «обеспечить их безопасность».

Ранее Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.