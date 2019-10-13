Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по Сирии 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии. По словам турецкого лидера, он находится «на связи» с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, сочинское соглашение с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб успешно реализуется по итогам встреч в Тегеране и Анкаре.

«Речи не идёт о каких-либо проблемах с Россией. Мы на связи с президентом Путиным», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Эрдоган добавил, что «если возникает вопрос», то они в течение суток могут провести переговоры и принять совместное решение по дальнейшим шагам.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил о решении США вывести порядка 1 тыс. военных с севера Сирии в связи с операцией Турции «Источник мира».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что работает с конгрессом по вопросу введения «мощных санкций» против Турции.