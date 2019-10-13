США выведут 1000 военных с севера Сирии из-за операции Турции

Соединённые Штаты выведут ещё порядка 1 тыс. военнослужащих с севера Сирийской Арабской Республики в связи с операцией Турции «Источник мира». Об этом в эфире CBS сказал министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, Вашингтон «готовится эвакуировать около 1000 американских военных с севера Сирии как можно быстрее и безопаснее».

«За последние 24 часа мы узнали, что (Турция. — RT), вероятно, намерена распространить свои атаки дальше на юг, чем первоначально планировалось, и на запад», — сказал он.

Эспер добавил, что США опасаются, что их военные могут оказаться «между двумя противостоящими наступающими армиями, и это очень серьёзная ситуация».

«Вчера вечером я поговорил с президентом после обсуждений с остальной частью группы национальной безопасности, и он дал указание, чтобы мы начали вывод войск из северной Сирии», — сказал он.

Ранее в Пентагоне заявили об обстреле американских военных с турецких позиций в окрестностях сирийского Кобани.

Турецкое Министерство обороны заявило, что были приняты меры в целях предотвращения нанесения ущерба наблюдательному пункту США на севере Сирии.