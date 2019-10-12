«Взрыв в районе присутствия американских сил»: Пентагон сообщил об обстреле Турцией военной базы США на севере Сирии
- AFP
На северных территориях Сирии зафиксирован инцидент с участием вооружённых сил двух иностранных государств — Соединённых Штатов и Турции. Как сообщает пресс-служба американского Министерства обороны, военнослужащие США в районе города Кобани попали под обстрел, который якобы вёлся с турецких позиций.
«Взрыв произошёл в нескольких сотнях метров от места, находящегося за пределами зоны действия механизма безопасности. В районе, как известно Турции, присутствуют американские силы», — говорится в сообщении Пентагона.
В ведомстве отметили, что никто из американских военнослужащих не пострадал, и они не отступали от Кобани.
Как заявил капитан ВМС США и представитель пресс-службы военных операций Пентагона Брук Деволт, Соединённые Штаты по-прежнему возражают против турецких военных операций в Сирии, в частности на территориях, где находятся американские военнослужащие. Кроме того, Вашингтон требует, чтобы Анкара избегала шагов, которые могут привести к «немедленным оборонительным действиям» в ответ.
Позднее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и глава Генштаба Турции Яшар Гюлер в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью в Сирии и важность сотрудничества между странами в этом регионе.
«США ценит стратегические двусторонние отношения с Турцией», — отмечается в сообщении.
- Архивное фото. Американские военнослужащие
- AFP
- © Delil SOULEIMAN
Между тем Анкара отрицает, что целью обстрела были военнослужащие США. Как сообщили в Минобороны Турции, артиллерия республики отвечала на огонь со стороны террористов.
«С холмов, расположенных примерно в 1000 м к юго-западу от наблюдательного пункта США, по нашим пограничным постам к югу от Суруча был открыт миномётный огонь. В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идёт. До начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерба американской базе», — поясняется в заявлении.
При этом турецкие военные прекратили обстрел после сообщения от американских коллег.
«Совершенно исключено какое-либо нападение на американских военных», — констатировали в оборонном ведомстве исламской республики.
Также обратим внимание на то, что ранее власти Соединённых Штатов сообщали о выводе своего немногочисленного военного контингента из района, в котором Турция начала операцию «Источник мира» против террористов, к которым причисляет не только «Исламское государство»*, но и различные курдские военизированные формирования, которые имеют поддержку со стороны Вашингтона.
В интервью американскому изданию The Tennessean глава Госдепа США Майк Помпео подчеркнул, что «менее 60 американских солдат» были переброшены на 20—30 км от зоны проведения турецкой военной операции.
При этом в разговоре с американским телеканалом WKRN-TV он добавил, что решение Дональда Трампа о выводе войск США было связано с желанием «не подвергать их опасности».
Вместе с тем Помпео указал, что действующая администрация Белого дома оказывает беспрецедентную поддержку курдам, что вызывает у него чувство гордости.
«Избежать ответных мер не удастся»
Как считает доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло, ситуация вряд ли существенно изменит и без того негативный фон отношений США и Турции. При этом он назвал случайностью тот факт, что американские военные попали под обстрел со стороны турецких.
«Трамп терпеть не может Эрдогана, который, в свою очередь, с плохо сдерживаемой терпимостью относится к американскому лидеру. Обстрел может послужить обоснованием санкций против Турции. Возможно, Вашингтон открыто поставит партию оружия курдам. Сделает именно то, в чём Эрдоган обвинял Соединённые Штаты», — пояснил собеседник RT.
В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что, несмотря на желание Дональда Трампа отстраниться от «бесконечных войн» и переложить ответственность на Турцию, весьма вероятно усиление напряжённости между Вашингтоном и Анкарой в связи с возможными американскими санкциями.
«По тому, как складываются обстоятельства, Трампу не удастся избежать ответных мер против Турции. В целом же ситуация обязательно скажется отрицательно на отношениях США и Турции. Вопрос только, в какой степени», — пояснил политолог в беседе с RT.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что глава Белого дома в ближайшее время подпишет указ, который предоставит американскому казначейству «очень значительные новые санкционные полномочия в отношении любого, кто связан с турецким правительством».
«Я уже заявлял это ранее и просто повторю: если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойдённой мудрости сочту недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица Земли экономику Турции (я уже делал это раньше!)», — отмечал Трамп 7 октября.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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