Трамп предоставит Минфину США право вводить санкции против Турции

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Белый дом предоставит Министерству финансов «значительные санкционные полномочия» в отношении «любого лица, связанного с правительством Турции», заявил глава американского казначейства Стивен Мнучин.
Трамп предоставит Минфину США право вводить санкции против Турции
  • Reuters

«Я только что виделся с президентом Трампом, он одобрил и намерен подписать приказ, дающий Министерству финансов, при согласовании с ним самим и госсекретарём Помпео, очень значительные новые санкционные полномочия в отношении любого, кто связан с турецким правительством», — заявил Мнучин на брифинге.

По его словам, это будут «первичные и вторичные санкции».

«Президент обеспокоен военным наступлением и потенциальным риском для гражданского населения и инфраструктуры, этнических  и религиозных меньшинств», — отметил министр.

Ранее стало известно, что республиканцы в палате представителей конгресса США готовят законопроект о санкциях против Турции в связи с военной операцией Анкары на севере Сирии.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что способен «уничтожить и полностью стереть с лица земли» экономику Турции, если он «по своей великой и непревзойдённой мудрости» расценит действия Анкары «выходящими за рамки».

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