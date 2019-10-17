Турция и США договорились приостановить операцию «Источник мира»

Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира». Об этом по итогам визита в Анкару заявил вице-президент США Майк Пенс.

«Турция приостановит операцию «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности», — сказал Пенс во время брифинга.

По его словам, прекращение огня будет действовать в течение 120 часов.

«Ввиду реализации режима прекращения огня США не будут применять никаких дальнейших санкций против Турции», — подчеркнул Пенс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости», «миллионы жизней будут спасены».

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.