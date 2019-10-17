Турция и США договорились приостановить операцию «Источник мира»
- Reuters
«Турция приостановит операцию «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности», — сказал Пенс во время брифинга.
По его словам, прекращение огня будет действовать в течение 120 часов.
«Ввиду реализации режима прекращения огня США не будут применять никаких дальнейших санкций против Турции», — подчеркнул Пенс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости», «миллионы жизней будут спасены».
Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.