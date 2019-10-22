Риторический ответ: Помпео заявил о готовности использовать вооружённые силы против Турции

США готовы в случае необходимости использовать вооружённые силы против Турции, заявил госсекретарь Майк Помпео. Тем не менее, по его словам, Вашингтон предпочитает мирные методы. Президент Дональд Трамп предупредил, что может ввести санкции и увеличить пошлины в отношении Анкары, если та не будет «вести себя надлежащим образом». Эксперты считают, что эти заявления не имеют под собой реальных оснований. По мнению аналитиков, такая риторика американского руководства ориентирована на оппозицию, которая требует более жёстких мер против проведения турками военной операции «Источник мира».

США готовы применить свои вооружённые силы в Сирии, заявил госсекретарь Майк Помпео, отвечая на вопрос о возможном военном ответе на турецкую военную операцию в Сирии. По его мнению, президент Дональд Трамп готов к таким действиям.

«Мы предпочитаем мир войне, — сказал Помпео в интервью CNBC. — Но если военные действия будут необходимы, вы должны знать, что президент Трамп полностью готов на этот шаг».

Отметим, что Трамп, говоря о мерах против Турции, ограничивается лишь экономикой. Ранее он предупреждал, что может «уничтожить» турецкую экономику. А в понедельник 21 октября президент заявил о возможности ввести новые санкции.

«Помните: если Турция будет вести себя неподобающе (в чём я лично сомневаюсь), то у нас есть инструмент, эффективность которого никто в полной мере не осознавал. Это санкции. Это пошлины. Мы введём непомерные пошлины на товары, которые они экспортируют сюда. Они отправляют в Соединённые Штаты огромные объёмы стали и другие вещи. Мы обложим их пошлинами и санкциями», — сказал он.

15 октября Трамп уже ввёл санкции против Анкары. Они распространяются на Минэнерго и Минобороны, их глав Фатиха Донмеза и Хулуси Акара, а также министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Однако оппозиция в США сочла это недостаточным. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, член Демократической партии, заявила, что это не сможет остановить «гуманитарную катастрофу».

«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявления о пакете санкций против Турции недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — сказала она.

Reuters

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Введённые меры замораживают находящиеся в США собственность и средства этих ведомств и чиновников. Также ни американские граждане, ни компании не могут вступать с ними в сделки. Помимо этих санкций Трамп также заявил, что на 50% повысил пошлины на ввоз турецкой стали.

Однако стоит отметить, что в Турции заявили о неизменности курса, несмотря на эти рестрикции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, военная операция «Источник мира» в Сирии будет продолжаться до тех пор, пока Анкара не достигнет всех своих целей в регионе.

«Пока операция не выполнит все поставленные цели, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций беспокойства нет. Наша цель — удалить террористов на 32 км от границы», — сказал он.

При этом слова о возможном военном ответе США на операцию Турции скорее напоминают риторику, нежели реальную угрозу, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. Похоже на риторику», — написал он в своём Twitter.

Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. Похоже на риторику. Сегодня слушал в Стамбуле Эрдогана, глав МИД и обороны Турции. Вряд ли их удастся устрашить — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 21, 2019

США не будут переходить к военным действиям против Турции, убеждён эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Естественно, США никакой силы против Турции не применят. Единственное, что они будут требовать — чтобы турки убивали курдов не очень сильно и не очень быстро. Если будет сильно и много, то оппозиция действительно будет возражать. Что касается самой турецкой операции, она была согласована с Вашингтоном», — сказал он в беседе с RT.

Брутер напомнил, что Трамп и Эрдоган общались перед началом операции и стороны согласовали её проведение, однако впоследствии главе Белого дома пришлось занять более жёсткую позицию из-за отсутствия поддержки со стороны не только демократов, но и республиканцев. Отметим, что США перед началом боевых действий вывели свои войска из региона.

«Возражения в Белом доме начались только после того, как против этого выступила не только большая часть демократов, но и значительная часть республиканцев. После этого Трамп и Помпео начали немного отыгрывать назад. Все уже привыкли к грозным речам из Белого дома и Госдепа. Но, конечно, США не готовы в своём нынешнем виде устраивать какие-то провокации против Турции», — констатировал эксперт.

«Источник мира»

Напомним, что операция «Источник мира» в Сирии началась 9 октября. В ходе неё Турция ведёт военные действия против незаконных вооружённых формирований курдов из Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны, которые Анкара считает террористическими.

Юридически Турция опирается на заключённое с Сирией в 1998 году Аданское соглашение. В соответствии с ним, Анкара имеет право ввести свои силы и провести собственную военную операцию, если Дамаск не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконными курдскими формированиями.

Как отметили официальные представители Турции, о начале операции были проинформированы страны Совбеза ООН и сама Сирия — через генкосульство в Стамбуле. Также Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры подтвердили, что территориальная целостность и суверенитет арабской республики не должны нарушаться.

Турция продолжает информировать международное сообщество о ходе операции. Так, вечером 21 октября Минобороны страны в своём Twitter сообщило, что о текущей ситуации были проинформированы военные атташе 63 стран.

Military attaches from 63 countries in Ankara were briefed at the Ministry of National Defence about the Peace Spring Operation and the current situation in Syria. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2019

Трампу выгодно проведение Турцией военной операции, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Это позволило Трампу развязаться с курдским вопросом, вывести войска из Северной Сирии — то, чего он давно хотел, но ему не давали. С другой стороны, если Трамп сейчас будет молчать по поводу операции Турции против курдов, это будет странно. Курды — союзники, и их надо защищать хотя бы ради международного реноме Соединённых Штатов», — сказал он в беседе с RT.

«Сирийский народ обладает правом на сопротивление»

В то же время сирийские власти выступают против проведения этой операции. Президент арабской республики Башар Асад охарактеризовал её как агрессию.

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«Турецкое вторжение является по всем международным параметрам агрессией, и сирийский народ обладает законным правом на сопротивление оккупационным войскам всеми имеющимися средствами», — сказал сирийский президент.

Отметим, что спустя несколько дней после начала Турцией своей операции, представители курдов и правительства Сирии провели переговоры. Они состоялись на территории российской военной базы в Хмеймиме. По данным СМИ, курды решили передать границу с Турцией и приграничные города правительственным силам, чтобы те в ответ защитили их.

Примечательно, что в определённый момент сирийские войска, направляющиеся на северо-восток страны, встретились с американскими силами, которые наоборот, оставляли свои позиции.

«Показать, что США не самоустраняются»

Против проведения Турцией военной операции выступили страны Евросоюза и США. Европейские государства выпустили совместное заявление с осуждением действий Анкары и призвали её вывести свои войска.

США направили в Анкару делегацию во главе с вице-президентом Майклом Пенсом для переговоров. 17 октября, по их итогам, Турция согласилась приостановить свою военную операцию на 120 часов для того, чтобы «Рабочая партия Курдистана» вывела из региона свои силы.

Также стороны договорились создать зоны безопасности в приграничном с Турцией районе Сирии общей протяжённостью в 440 км. Курды должны будут отвести свои силы от демаркационной линии, установленной в 32 км от турецкой границы.

Помимо этого Пенс сообщил, что если договорённость будет выполнена, то США снимут ранее введённые санкции и не будут вводить новые. При этом о нарушениях режима тишины заявляли и курды, и Турция, и СМИ, однако в Вашингтоне констатировали, что договорённости соблюдаются.

Действия и заявления из Вашингтона имеют под собой задачу создать впечатление, что американцы включены в процесс и решение проблем региона, убеждён Мирзаян.