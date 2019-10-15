Эрдоган прокомментировал санкции США против Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не обеспокоена введением санкций и намерена продолжить операцию «Источник мира» в Сирии.

«Пока операция не выполнит все поставленные цели, она будет продолжаться. Наши цели ясны, по поводу санкций у нас беспокойства нет. Наша цель — удалить террористов на 32 километра от границы», — цитирует РИА Новости президента.

Американский президент Дональд Трамп 14 октября подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

США ввели санкции в отношении Минобороны и Минэнерго Турции и глав этих ведомств, а также главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

Такое решение стало ответом на военную операцию «Источник мира» в Сирии.