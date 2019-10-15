Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Санкции включают блокировку собственности «определённых лиц» и ограничение их въезда на территорию США.

Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что данные меры приняты для оказания давления на Турцию и прекращения военной операции в Сирии.

«Исполнительный указ даёт Министерству финансов и Госдепартаменту США полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении Помпео, копию которого он разместил в Twitter.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против Минобороны и Минэнерго Турции и глав этих ведомств.