Минфин США ввёл санкции против Минобороны и Минэнерго Турции

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Минобороны и Минэнерго Турции и глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу в ответ на военную операцию Анкары «Источник мира» в Сирии.

«США считают турецкое правительство ответственным за эскалацию насилия армией Турции, угрозу жизни мирного населения и дестабилизацию региона», — цитирует американское ведомство главу Минфина Стивена Мнучина.

Ограничительные меры предусмотрены против тех, кто проводит какие-либо сделки с указанными ведомствами или лицами.

В американском министерстве также заявили о готовности при необходимости принять дополнительные санкционные меры в отношении других членов турецкого правительства.

Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Турции из-за ситуации в Сирии.