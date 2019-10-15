Минфин США ввёл санкции против Минобороны и Минэнерго Турции
«США считают турецкое правительство ответственным за эскалацию насилия армией Турции, угрозу жизни мирного населения и дестабилизацию региона», — цитирует американское ведомство главу Минфина Стивена Мнучина.
Ограничительные меры предусмотрены против тех, кто проводит какие-либо сделки с указанными ведомствами или лицами.
В американском министерстве также заявили о готовности при необходимости принять дополнительные санкционные меры в отношении других членов турецкого правительства.
Ранее лидер США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Турции из-за ситуации в Сирии.