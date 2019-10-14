Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.

«В скором времени я издам указ, вводящий санкции против действующих и бывших чиновников правительства Турции и других лиц, которые содействуют дестабилизирующим действиям Турции на северо-востоке Сирии», — говорится в его заявлении.

В частности, по словам американского лидера, он повысит ввозные пошлины на турецкую сталь до 50%.

В будущем ограничительные меры могут затронуть финансовый сектор, собственность, выдачу виз, отметил он. Кроме того, речь идёт о приостановке переговоров о торговом соглашении между двумя странами.

Ранее Трамп рассказал о работе с конгрессом над тем, чтобы наложить «мощные санкции» на Турцию.

9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере САР.