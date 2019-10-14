В МИД Турции обвинили США в начале военной операции в Сирии

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона пошла на проведение военной операции «Источник мира» на севере Сирии из-за того, что США отказались выполнять ранее данные обещания.
В МИД Турции обвинили США в начале военной операции в Сирии
  • Reuters

«Санкциями против Турции добиться чего-либо невозможно. Необходимо выполнять данные Турции обещания. Мы начали операцию на севере Сирии из-за невыполнения обещаний со стороны США», — цитирует его РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал во время своего выступления на международной конференции «Тренды развития глобального медиа: Риски и возможности», проходящей в Баку.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию. 

9 октября Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

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