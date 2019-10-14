Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии

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Турции необходимо действовать соразмерно ситуации на севере Сирии и не предпринимать шаги, которые могли бы помешать политическому урегулированию. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии
  • Reuters

«Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации и чтобы их действия не мешали главному — развитию политического урегулирования в Сирии. Это самое главное для нас», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Россия выступает за активизацию диалога как между сирийским правительством и курдами, так и между Анкарой и Дамаском.

В ЕС призвали Турцию прекратить операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. 

Как подчёркивал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.

По его словам, он находится на связи с российским коллегой Владимиром Путиным

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