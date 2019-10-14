Кремль призвал Турцию действовать соразмерно ситуации на севере Сирии
- Reuters
«Главное, чтобы турки действовали соразмерно ситуации и чтобы их действия не мешали главному — развитию политического урегулирования в Сирии. Это самое главное для нас», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в Совете Федерации заявили, что Россия выступает за активизацию диалога как между сирийским правительством и курдами, так и между Анкарой и Дамаском.
В ЕС призвали Турцию прекратить операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Как подчёркивал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
По его словам, он находится на связи с российским коллегой Владимиром Путиным.