Косачёв рассказал о позиции России по ситуации в Сирии

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв заявил о том, что Россия выступает за активизацию диалога как между сирийским правительством и курдами, так и между Анкарой и Дамаском.

«Россия последовательно выступает за активизацию диалога, во-первых, между курдами и сирийским правительством (и уже содействует ему), и, во-вторых, между Анкарой и Дамаском», — написал Косачёв в Facebook.

Он также отметил готовность России поддержать поиск необходимых решений и коммуникаций по парламентской линии, подчеркнув, что «сейчас наступает время активной дипломатии».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани.

13 октября Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.