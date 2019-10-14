ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

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Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира», которую Анкара проводит на северо-востоке Сирии, и вывести свои войска. 
ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
  • РИА Новости

Заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — указано в сообщении. 

В ЕС заявили о срочной необходимости усилий международного сообщества, в том числе в Совбезе ООН, для прекращения односторонних военных действий Турции.

Также страны ЕС договорились о координации политики по поставкам оружия Анкаре.

«Соответствующая рабочая группа совета соберётся позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу», — заявили в ЕС.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что европейские страны 14 октября планируют обсудить вопрос введения оружейного эмбарго на поставку оружия турецкой стороне.

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