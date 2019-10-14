Страны ЕС обсудят эмбарго на поставку оружия Турции

Глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС планируют обсудить 14 октября вопрос введения оружейного эмбарго против Турции.

«Мы вместе пытаемся сделать так, чтобы было достаточно международного давления, чтобы остановить эту операцию. Мы обсудим наилучшие средства, чтобы этого достичь», — цитирует РИА Новости Рейндерс.

Он считает, что ЕС следует «двигаться в сторону оружейного эмбарго», кроме того, по его словам, «могут быть ещё и другие средства давления».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Позднее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.