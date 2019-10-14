Страны ЕС обсудят эмбарго на поставку оружия Турции

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Глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС планируют обсудить 14 октября вопрос введения оружейного эмбарго против Турции.
Страны ЕС обсудят эмбарго на поставку оружия Турции
  • Reuters

«Мы вместе пытаемся сделать так, чтобы было достаточно международного давления, чтобы остановить эту операцию. Мы обсудим наилучшие средства, чтобы этого достичь», — цитирует РИА Новости Рейндерс.

Он считает, что ЕС следует «двигаться в сторону оружейного эмбарго», кроме того, по его словам, «могут быть ещё и другие средства давления».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Позднее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.

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