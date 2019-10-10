Швеция предлагает ЕС ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.

«Завтра я намерена обратиться к парламенту за поддержкой, чтобы работать над тем, чтобы ЕС ввёл санкции в отношении Турции в форме эмбарго на поставки оружия», — цитирует Sverijes Radio Линде.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

По словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Подробнее об операции — в материале RT.