Швеция предлагает ЕС ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию
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«Завтра я намерена обратиться к парламенту за поддержкой, чтобы работать над тем, чтобы ЕС ввёл санкции в отношении Турции в форме эмбарго на поставки оружия», — цитирует Sverijes Radio Линде.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
По словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».
Подробнее об операции — в материале RT.