Швеция предлагает ЕС ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что ЕС следует ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию.
Швеция предлагает ЕС ввести эмбарго на поставки оружия в Турцию
  • © Jeppe Gustafsson / Ibl Bildbyr
  • globallookpress.com

«Завтра я намерена обратиться к парламенту за поддержкой, чтобы работать над тем, чтобы ЕС ввёл санкции в отношении Турции в форме эмбарго на поставки оружия», — цитирует Sverijes Radio Линде.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

По словам главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Подробнее об операции — в материале RT.

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