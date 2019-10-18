Помпео отметил начало действия режима прекращения огня в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью газете Politico отметил, что основные пункты соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении боевых действий в Сирии начали действовать.

Помпео подчеркнул, что у США «по-прежнему есть обязательства» лидеров о том, что соглашение будет выполняться.

Он также напомнил, что в регионе нет совершенной системы командования и присутствуют нерегулярные формирования.

«Не знаю точно, что там происходит, но наше ощущение таково, что политические обязательства, сформулированные вчера, окажутся успешными. У нас также есть сообщения о том, что... Сирийские демократические силы начинают отход. Так что похоже, что ключевые элементы прекращения огня начинают действовать», — уточнил глава Госдепартамента США.

По его словам, Вашингтон обладает информацией, которая позволяет надеяться на успешную реализацию договорённостей.

«Но мы должны работать. Работать над имплементацией, мониторингом, над тем, чтобы это действительно произошло», — добавил он.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о продолжении обстрелов в зоне операции «Источник мира» в Сирии.

Сирийские курды, в частности, заявляли, что военные Турции продолжают обстреливать города на севере САР.

Военная операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке САР 9 октября. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.