Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Сирийских демократических сил (СДС).
«В Рас эль-Айне продолжается артиллерийский обстрел, а также используются беспилотники. Особенно сильно обстреливаются цели рядом с больницей», — указали в СДС.
Агентство также уточняет, что, согласно имеющейся информации, несколько машин скорой помощи не смогли попасть в Рас эль-Айн из-за продолжающихся боестолкновений в районе города.
Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.
Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.
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