Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Сирийские курды заявляют, что турецкие военнослужащие продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Сирийских демократических сил (СДС).

«В Рас эль-Айне продолжается артиллерийский обстрел, а также используются беспилотники. Особенно сильно обстреливаются цели рядом с больницей», — указали в СДС.

Агентство также уточняет, что, согласно имеющейся информации, несколько машин скорой помощи не смогли попасть в Рас эль-Айн из-за продолжающихся боестолкновений в районе города.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

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