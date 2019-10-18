Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

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Сирийские курды заявляют, что турецкие военнослужащие продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие.
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Сирийских демократических сил (СДС).

«В Рас эль-Айне продолжается артиллерийский обстрел, а также используются беспилотники. Особенно сильно обстреливаются цели рядом с больницей», — указали в СДС.

Агентство также уточняет, что, согласно имеющейся информации, несколько машин скорой помощи не смогли попасть в Рас эль-Айн из-за продолжающихся боестолкновений в районе города.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

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