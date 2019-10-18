Эрдоган опроверг продолжение обстрелов в зоне операции в Сирии

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Сообщения о продолжении обстрелов в зоне турецкой операции в Сирии являются дезинформацией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган опроверг продолжение обстрелов в зоне операции в Сирии
  • Reuters

«Ни о каких боях в Сирии (после заключения договорённостей. — RT) речи быть не может. Всё это ложь и дезинформация», — цитирует агентство Anadolu главу государства.

По его словам, Турция внимательно следит за реализацией договорённостей с США по приостановке операции «Источник мира». 

Ранее сирийские курды сообщили, что военные Турции продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие.

Как писали СМИ, вооружённые группы, поддерживаемые властями Турции, проникли в сирийскую провинцию Хасака.

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