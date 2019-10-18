СМИ сообщают о проникновении протурецких групп в сирийскую провинцию

Вооружённые группы, поддерживаемые турецкими властями, проникли в сирийскую провинцию Хасака.

Об этом сообщает Al Mayadeen.

Отмечается, что это происходит на фоне турецких обстрелов данной сирийской территории.

Ранее сирийские курды заявили, что войска Турции продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие.

17 октября Турция и США достигли соглашения о приостановке военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Военная операция Турции в САР началась 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, её цель — устранение террористической угрозы в отношении страны и создание зоны безопасности, куда планируется вернуть сирийских беженцев.

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