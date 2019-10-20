Эрдоган заявил о нейтрализации «765 террористов» в Сирии

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В ходе военной операции «Источник мира» в Сирии турецкие военные нейтрализовали «765 террористов» из РПК, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил о нейтрализации «765 террористов» в Сирии
  • Reuters

Как подчёркивает Anadolu со ссылкой на главу государства, в ходе операции «спасена территория площадью 1,5 тыс. кв. км».

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Позднее сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг эти обвинения.

19 октября уже в Минобороны Турции заявили, что курды нарушают перемирие.

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