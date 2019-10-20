Эрдоган заявил о нейтрализации «765 террористов» в Сирии
- Reuters
Как подчёркивает Anadolu со ссылкой на главу государства, в ходе операции «спасена территория площадью 1,5 тыс. кв. км».
Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.
Позднее сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг эти обвинения.
19 октября уже в Минобороны Турции заявили, что курды нарушают перемирие.