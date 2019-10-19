В Минобороны Турции обвинили курдов в нарушении перемирия в Сирии

Министерство обороны Турции заявило, что курды нарушили договорённости по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии.

Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

В министерстве указывают, что, пока турецкие военные полностью соблюдают достигнутые договорённости по перемирию, члены Рабочей партии Курдистана и сил самообороны сирийских курдов совершают нападения.

Так, по данным турецкой стороны, курды за последние 36 часов совершили 14 атак.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Позднее сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг данные обвинения.