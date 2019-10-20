В Турции рассказали о согласованной с США зоне безопасности в САР

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Советник президента Турции Ясин Актай сообщил, что Анкара и Вашингтон договорились о создании контролируемой турецкой стороной зоны безопасности на границе с Сирией общей протяжённостью 444 км.

«Во время встречи с американцами обсуждалась глубина создаваемой зоны безопасности, когда турецкая сторона подтвердила необходимость создания зоны безопасности на границе с Сирией глубиной в 32 км и протяжённостью 444 км, о чём была достигнута договорённость с делегацией США», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом был затронут вопрос «о безопасной зоне, которую планируется установить к востоку от Евфрата».

Кроме того, телефонные переговоры провели главы Минобороны США и Турции Марк Эспер и Хулуси Акар.

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