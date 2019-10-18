Глава Пентагона обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер провёл телефонный разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром, в ходе которого призвал обеспечить соблюдение перемирия на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Эспер, в частности, напомнил турецкому коллеге о необходимости обеспечения безопасности жителей Сирии, оказавшихся на территории, подконтрольной армии Турции.

Он также подтвердил, что США не будут участвовать в патрулировании «зоны безопасности» в Сирии и продолжат вывод своих войск.

Ранее лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по ситуации в Сирии.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть «зону безопасности».