Глава Пентагона обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Сирии
- Reuters
Эспер, в частности, напомнил турецкому коллеге о необходимости обеспечения безопасности жителей Сирии, оказавшихся на территории, подконтрольной армии Турции.
Он также подтвердил, что США не будут участвовать в патрулировании «зоны безопасности» в Сирии и продолжат вывод своих войск.
Ранее лидеры США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по ситуации в Сирии.
17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть «зону безопасности».