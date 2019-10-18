Трамп и Эрдоган провели переговоры по перемирию в Сирии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых была затронута тема о приостановлении Турцией операции против курдов в Сирии.
Трамп и Эрдоган провели переговоры по перемирию в Сирии
  • Reuters

«Только что поговорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что был незначительный снайперский и артиллерийский обстрел, который был быстро прекращён», — сказал он.

По словам Трампа, Эрдоган заявил ему, что «очень хочет, чтобы режим прекращения огня или пауза (в Сирии) сработали».

«Курды также хотят, чтобы это произошло и было принято окончательное решение», — написал он. 

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара продолжит военную операцию в Сирии, если Вашингтон не сдержит обещаний по отводу курдских сил за пределы «зоны безопасности». 

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