Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии
- Reuters
«Если США сдержат своё слово до вечера вторника, то тема «зоны безопасности» будет решена», — сказал он в ходе выступления в Стамбуле, которое транслировало Anadolu.
По его словам, в противном случае операция продолжится с того места, где была остановлена.
Накануне Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции «Источник мира» в САР для отвода сил самообороны сирийских курдов.
Позднее курды заявили, что турецкие военные продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие. Эрдоган опроверг эти сообщения.