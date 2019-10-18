Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии

Турция продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы «зоны безопасности». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если США сдержат своё слово до вечера вторника, то тема «зоны безопасности» будет решена», — сказал он в ходе выступления в Стамбуле, которое транслировало Anadolu.

По его словам, в противном случае операция продолжится с того места, где была остановлена.

Накануне Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции «Источник мира» в САР для отвода сил самообороны сирийских курдов.

Позднее курды заявили, что турецкие военные продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие. Эрдоган опроверг эти сообщения.