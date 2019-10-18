Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии

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Турция продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы «зоны безопасности». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии
  • Reuters

«Если США сдержат своё слово до вечера вторника, то тема «зоны безопасности» будет решена», — сказал он в ходе выступления в Стамбуле, которое транслировало Anadolu.

По его словам, в противном случае операция продолжится с того места, где была остановлена.

Накануне Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции «Источник мира» в САР для отвода сил самообороны сирийских курдов.

Позднее курды заявили, что турецкие военные продолжают обстреливать города на севере Сирии, несмотря на объявленное перемирие. Эрдоган опроверг эти сообщения.

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