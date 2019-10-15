Пелоси назвала недостаточной мерой санкции США против Турции

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что санкции против Турции, введённые лидером США Дональдом Трампом из-за военной операции Анкары в Сирии, недостаточны для предотвращения гуманитарной катастрофы.

«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — говорится в письменном заявлении Пелоси.

Она также обвинила американского президента в том, что его «неуравновешенные решения» создают угрозу безопасности в регионе и подрывают международный авторитет США.

По словам Пелоси, в конгресс уже внесена резолюция с осуждением «опасного решения Трампа по Сирии».

«На этой неделе обе партии и обе палаты конгресса продолжат действовать против этого безответственного решения», — подчеркнула спикер.

Ранее Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии.

Ограничительные меры предполагают блокировку собственности ряда лиц, связанных с правительством Турции, а также ограничение их въезда на территорию США.

При этом Минфин и Госдепартамент США получает полномочия вводить санкции против иных организаций или лиц, участвующих в действиях на северо-востоке Сирии.

Минфин США уже объявил о введении санкций против турецких Минобороны и Минэнерго и руководителей этих ведомств.