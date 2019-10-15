Пелоси назвала недостаточной мерой санкции США против Турции
«Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и нестабильности в Сирии. Его заявление о пакете санкций против Турции крайне недостаточно для того, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу», — говорится в письменном заявлении Пелоси.
Она также обвинила американского президента в том, что его «неуравновешенные решения» создают угрозу безопасности в регионе и подрывают международный авторитет США.
По словам Пелоси, в конгресс уже внесена резолюция с осуждением «опасного решения Трампа по Сирии».
«На этой неделе обе партии и обе палаты конгресса продолжат действовать против этого безответственного решения», — подчеркнула спикер.
Ранее Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии.
Ограничительные меры предполагают блокировку собственности ряда лиц, связанных с правительством Турции, а также ограничение их въезда на территорию США.
При этом Минфин и Госдепартамент США получает полномочия вводить санкции против иных организаций или лиц, участвующих в действиях на северо-востоке Сирии.
Минфин США уже объявил о введении санкций против турецких Минобороны и Минэнерго и руководителей этих ведомств.