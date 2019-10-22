Турция проинформировала военных атташе 63 стран о ситуации в Сирии
«Военные атташе 63 стран в Анкаре были проинформированы в Министерстве национальной обороны об операции «Источник мира» и текущей ситуации в Сирии», — сообщило турецкое ведомство.
Military attaches from 63 countries in Ankara were briefed at the Ministry of National Defence about the Peace Spring Operation and the current situation in Syria.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2019
Военная операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке САР 9 октября. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.
Позднее Помпео отметил, что основные пункты соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении боевых действий в Сирии начали действовать.
20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.