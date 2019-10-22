Турция проинформировала военных атташе 63 стран о ситуации в Сирии

Министерство обороны Турции уведомило военных атташе 63 стран о ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, а также рассказало им о текущей ситуации в этой стране.

«Военные атташе 63 стран в Анкаре были проинформированы в Министерстве национальной обороны об операции «Источник мира» и текущей ситуации в Сирии», — сообщило турецкое ведомство.

Military attaches from 63 countries in Ankara were briefed at the Ministry of National Defence about the Peace Spring Operation and the current situation in Syria. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2019

Военная операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке САР 9 октября. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.

Позднее Помпео отметил, что основные пункты соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении боевых действий в Сирии начали действовать.

20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.