Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
По словам Эрдогана, Турция возобновит военную операцию, если по истечении 120 часов договорённость с США о выводе курдских сил не будет выполнена.
«Мы ожидаем от наших американских союзников, что на этот раз они продемонстрируют приверженность выполнению данных Турции обещаний», — сказал он.
Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.
Позднее сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг эти обвинения.
19 октября уже в Минобороны Турции заявили, что курды нарушают перемирие.