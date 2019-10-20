Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.
Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция возобновит военную операцию, если по истечении 120 часов договорённость с США о выводе курдских сил не будет выполнена.

«Мы ожидаем от наших американских союзников, что на этот раз они продемонстрируют приверженность выполнению данных Турции обещаний», — сказал он.

Ранее Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, чтобы позволить курдским формированиям отвести силы.

Позднее сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отверг эти обвинения.

19 октября уже в Минобороны Турции заявили, что курды нарушают перемирие.

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