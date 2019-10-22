В Пентагоне исключили возможность военного конфликта с Турцией

Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон не вступит в военный конфликт с Турцией, которая, по его словам, является давним союзником Соединённых Штатов по НАТО.

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AFP

«США не собираются вступать в военный конфликт с давним союзником по НАТО (Турцией. — RT)», — заявил он. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты в случае необходимости «полностью готовы» к применению военной силы в отношении Турции, но Вашингтон «предпочтёт мир войне». Военная операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке САР 9 октября. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.