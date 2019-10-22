Помпео: Трамп готов применить силу против Турции при необходимости

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты в случае необходимости «полностью готовы» к применению военной силы в отношении Турции, но Вашингтон «предпочтёт мир войне».

«Мы предпочитаем мир войне... Но если понадобятся военные действия, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к принятию таких шагов», — заявил он в интервью телеканалу CNBC.

Помпео отказался объяснить, какие действия могут повлечь военный ответ со стороны США.

Госсекретарь не стал скрывать, что для достижения нужных результатов США будут использовать экономические и дипломатические меры.

Военная операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке САР 9 октября. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.

Позднее Помпео отметил, что основные пункты соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении боевых действий в Сирии начали действовать.

20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.