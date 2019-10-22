Помпео: Трамп готов применить силу против Турции при необходимости

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты в случае необходимости «полностью готовы» к применению военной силы в отношении Турции, но Вашингтон «предпочтёт мир войне».

«Мы предпочитаем мир войне... Но если понадобятся военные действия, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов к принятию таких шагов», — заявил он в интервью телеканалу CNBC.

Помпео отказался объяснить, какие действия могут повлечь военный ответ со стороны США.

Госсекретарь не стал скрывать, что для достижения нужных результатов США будут использовать экономические и дипломатические меры.

Военная операция Турции «Источник мира» началась на северо-востоке САР 9 октября. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились приостановить военные действия в Сирии, чтобы позволить курдским формированиям покинуть зону безопасности.

Позднее Помпео отметил, что основные пункты соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении боевых действий в Сирии начали действовать.

20 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить военную операцию в Сирии при невыполнении США своих обязательств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить