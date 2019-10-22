Исход по-американски: российские вертолёты приземлились на бывшей авиабазе США в Сирии

Вертолёты ВКС России приземлились на территории военного аэродрома Табка на севере Сирии, который перешёл под контроль Дамаска. Ранее там располагалась военная база США, а до этого территорию занимали террористы. По словам офицеров сирийской армии, под контролем которой сейчас находится аэродром, боевики разрушили взлётно-посадочную полосу, а американцы её восстановлением не занимались. США покинули базу после того, как Турция начала в этом регионе военную операцию.

Вертолёты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка на севере Сирии. Ранее тут располагалась военная база США, однако несколько дней назад эта территория вернулась под контроль правительственных сил.

По словам представителей сирийской армии, взлётно-посадочная полоса аэродрома была повреждена террористами. Американские военные не занимались её восстановлением, после того как взяли эту территорию под свой контроль.

«Сейчас наши военные разбирают завалы бетона, образовавшиеся после подрыва взлётно-посадочной полосы, а также убирают остатки разбитой техники на лётном поле — там и машины обслуживания, и заправщики, и пожарные машины. Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдём», — приводит ТАСС слова командира, подразделение которого охраняет объект.

Аэродром находится вблизи города Эт-Табка в провинции Ракка. Этот населённый пункт (как и провинция в целом) был захвачен боевиками «Исламского государства»* в 2014 году. А город Ракка, столица провинции, стал фактически столицей группировки.

Также по теме Источник противоречий: армия Сирии движется к месту проведения турецкой военной операции Правительственные войска Сирии отправились к границе с Турцией. По данным СМИ, они присоединятся к курдским вооружённым формированиям...

В 2016-2017 годах отряды вооружённой оппозиции «Силы демократической Сирии» (СДС), во многом состоящие из незаконных курдских формирований, смогли выбить ИГ из провинции, взяв под контроль в том числе и аэродром с городом. Позже там была создана военная база США.

9 октября Турция начала свою военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Анкара ведёт боевые действия против курдов из числа «Отрядов народной самообороны» (входят в СДС) и «Рабочей партии Курдистана» — в Турции они признаны террористическими.

США, в свою очередь, вывели свои силы из региона. Уже в ходе боевых действий, Вашингтон дополнительно выслал в другие регионы 1 тыс. американских солдат, располагавшихся на северо-востоке Сирии.

В связи с продолжавшимся наступлением турецких ВС курды заключили с сирийским правительством соглашение. Переговоры проходили на российской авиабазе в Хмеймиме. По данным СМИ, согласно заключённым договорённостям курды решили передать Дамаску контроль над границей с Турцией и приграничные территории.

РИА Новости

© Михаил Алаеддин

После заключения соглашения сирийские войска начали двигаться на север арабской республики, занимая по пути освобождаемые курдами города. Государственное информационное агентство SANA сообщило, что Эт-Табку и аэродром войска заняли 14 октября.

16 октября возглавляемая США коалиция покинула свои позиции в районе авиабазы. Об этом сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майклс Кэггинс.

«Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод войск из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод Лафаржа, Ракку и Табку», — написал он в Twitter.

Примечательно, что коалиция не стала вывозить боеприпасы со своего склада у завода Лафаржа — вместо этого она нанесла авиационный удар по нему.

Соглашение между Дамаском и курдами

На северо-востоке Сирии находятся провинции Эр-Ракка, Эль-Хасака и Дейр эз-Зор. Первые две провинции практически полностью находились под контролем СДС. Северные районы провинции Халеб также удерживаются вооружённой оппозицией.

Ситуация начала меняться после заключения договорённости между СДС и Дамаском. По словам президента САР Башара Асада, Дамаск сразу после начала «Источника мира» начал вести переговоры с расположенными на севере группировками.

«Первое, что мы сделали с началом агрессии (Турции. — RT) на севере Сирии — связались с находящимися там различными политическими и военными силами, и сказали: мы готовы поддержать любую группировку, противостоящую (Турции. — RT). Это не политическое решение, а конституционная и патриотическая обязанность. Если бы мы этого не сделали, то не заслуживали бы этой земли», — приводит его слова пресс-служба.

13 октября телеканал Al Mayadeen сообщил, что правительственные сирийские войска вошли в Манбидж, расположенный на севере провинции Халеб.

На следующий день правительственные силы заняли населённый пункт Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке, информировало агентство SANA. Он находится в 30 км от границы с Турцией.

15 октября Минобороны России сообщило, что американские войска покинули сразу две свои базы в этом районе.

«Военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, убыв в направлении границы Сирии с Ираком. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль заняты сирийскими правительственными войсками», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом многие курды негативно отреагировали на уход американских войск. Так, жители Эль-Камышлы забросали камнями колонну ВС США, оставляющую город. Также они выкрикивали оскорбления в адрес солдат и политики Вашингтона.

16 октября сирийская армия уже заняла приграничный с Турцией город Кобани, сообщил Al Mayadeen. В тот же день, по данным РИА Новости, сирийские войска впервые за пять лет вошли в город Ракка — столицу одноимённой провинции.

МИД России призвал передать под контроль правительства Сирии все территории арабской республики. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы убеждены, что достижение устойчивой, долгосрочной стабилизации и безопасности в этом районе Сирии, в стране и в регионе в целом возможно только на основе восстановления в первую очередь ее суверенитета и территориальной целостности. Это означает передачу в конечном счете под контроль законного правительства Сирии всех национальных территорий, включая границу с Турцией», — сказала она в ходе брифинга 17 октября.

Российское участие

Россия проводит на территории Сирии гуманитарные операции, оказывает медицинскую помощь. Всего, по данным Минобороны РФ, было доставлено свыше 3,6 тыс. тонн продовольствия, воды и предметов первой необходимости. Российские медики помогли более чем 106 тыс. мирным жителям

16 октября российские военные полицейские впервые провели патрулирование в Манбидже. По словам офицера Вооружённых сил России Сафара Сафарова, в их присутствии турки и курды прекращают вести боевые действия.

Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии

РИА Новости

© Михаил Алаеддин

«При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам, так что благодаря нашей работе бои останавливаются», — сказал он.

Сафаров подчеркнул, что подразделения военной полиции будут и дальше патрулировать окрестности, чтобы не допустить обстрелы.

«Мы будем продолжать контролировать свою зону ответственности. Наша главная задача — обеспечить безопасность населения в случае обстрелов с любой стороны. Это уже не первая наша задача в этой зоне: мы работаем здесь уже больше полугода — и проблем не возникало ни с кем», — добавил он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.