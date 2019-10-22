Российские вертолёты прилетели на бывшую базу США в Ракке
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали в сирийской армии, террористы разрушили взлётную полосу в аэропорту, а военнослужащие США не стали её восстанавливать. В настоящее время ведутся работы по разбору завалов и разбитой техники.
Ранее российские журналисты побывали на брошенной военной базе США в сирийской провинции Алеппо.
Работников российских федеральных каналов сопровождали военные полицейские и сирийский спецназ.