Российские вертолёты прилетели на бывшую базу США в Ракке

Российские вертолёты Воздушно-космических сил приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где ранее была американская база.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в сирийской армии, террористы разрушили взлётную полосу в аэропорту, а военнослужащие США не стали её восстанавливать. В настоящее время ведутся работы по разбору завалов и разбитой техники.

Ранее российские журналисты побывали на брошенной военной базе США в сирийской провинции Алеппо.

Работников российских федеральных каналов сопровождали военные полицейские и сирийский спецназ.