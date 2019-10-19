Российские журналисты побывали на брошенной базе США в Сирии

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Российские журналисты побывали на брошенной военной базе США в сирийской провинции Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военной полиции Вооружённых сил России.
Российские журналисты побывали на брошенной базе США в Сирии
  • Reuters

Как отмечается, работников российских федеральных каналов сопровождали военные полицейские и сирийский спецназ.

Агентство пишет, что американская база находится в окрестностях селения Умм-Миаль недалеко от Манбиджа, она была создана в 2017 году.

«По внешнему периметру база под Умм-Миалем оборудована сторожевой вышкой с осветительными фонарями и обнесена заграждением из габионов. Эти быстросборные заграждения в два человеческих роста сделаны из проволочных каркасов и плотной ткани и заполнены песком с помощью погрузчика», — сказал представитель военной полиции.

При этом в военном городке размещались две вышки связи и трансформаторные будки, палатки и медицинские склады.

«Практически всё — в рабочем состоянии», — подчеркнул военный.

Ранее военные полицейские России на бронеавтомобилях «Тигр» впервые провели патрулирование в сирийском городе Манбидж.

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