Военная полиция России впервые провела патрулирование в Манбидже

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Военные полицейские России на бронеавтомобилях «Тигр» впервые провели патрулирование в сирийском городе Манбидж. Об этом рассказал офицер военной полиции ВС России Сафар Сафаров.
Военная полиция России впервые провела патрулирование в Манбидже
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki

«По улицам этого города наш патруль проехал впервые. При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам», — цитирует РИА Новости Сафарова.

По его словам, ещё неделю назад российские военные «не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага», так как этому препятствовали военнослужащие США.

«Военнослужащие США со своих двух военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге из-за разного понимания зон ответственности... На прошлой неделе мы с ними трижды блокировали друг друга на дороге», — отметил офицер.

Он добавил, что первое патрулирование военной полиции России в Манбидже и его окрестностях продлилось более трёх часов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населёнными пунктами.

Также ведомство опубликовало на своём сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие силы подошли вплотную к правительственным войскам.

Манбидж — крупный город в провинции Алеппо. До недавнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.

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