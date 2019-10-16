Военная полиция России впервые провела патрулирование в Манбидже
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«По улицам этого города наш патруль проехал впервые. При виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам», — цитирует РИА Новости Сафарова.
По его словам, ещё неделю назад российские военные «не могли себе позволить заехать в Манбидж открыто, с демонстрацией флага», так как этому препятствовали военнослужащие США.
«Военнослужащие США со своих двух военных баз постоянно нам препятствовали, перехватывали нас на дороге из-за разного понимания зон ответственности... На прошлой неделе мы с ними трижды блокировали друг друга на дороге», — отметил офицер.
Он добавил, что первое патрулирование военной полиции России в Манбидже и его окрестностях продлилось более трёх часов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населёнными пунктами.
Также ведомство опубликовало на своём сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие силы подошли вплотную к правительственным войскам.
Манбидж — крупный город в провинции Алеппо. До недавнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.