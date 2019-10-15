Минобороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии
- РИА Новости
В частности, на карте под контролем армии САР находятся Манбидж и окрестности Табки.
Манбидж — крупный город в провинции Алеппо. До недавнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.
15 октября МО сообщило, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом и близлежащими населёнными пунктами.
Ведомство проинформировало, что российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа, организовано взаимодействие с турецкой стороной.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.