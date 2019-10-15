Минобороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии

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Министерство обороны России опубликовало на своём сайте карту с расстановкой сил на севере Сирии, где турецкие силы подошли вплотную к правительственным войскам. Она описывает ситуацию на 17:00 вторника, 15 октября.
Минобороны России опубликовало карту расстановки сил на севере Сирии
  • РИА Новости

В частности, на карте под контролем армии САР находятся Манбидж и окрестности Табки.

Манбидж — крупный город в провинции Алеппо. До недавнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.

15 октября МО сообщило, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом и близлежащими населёнными пунктами.

Ведомство проинформировало, что российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа, организовано взаимодействие с турецкой стороной.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

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