Армия Сирии взяла под контроль Манбидж и его окрестности

В Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населёнными пунктами.

Как отмечают в оборонном ведомстве, военнослужащие ВС США покинули свои базы в районах населённых пунктов Дадат и Умм-Миаль. Отмечается, что американские военные направились к границе Сирии с Ираком.

В настоящее время эти населённые пункты заняли сирийские военные.

В Минобороны сообщили, что российская военная полиция продолжает патрулировать северо-западные границы округа Манбидж вдоль линии соприкосновения Вооружённых сил САР с ВС Турции.

Также организовано взаимодействие с турецкой стороной.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска входят в ключевой северный город страны — Манбидж.

14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия не войдёт в сирийский Манбидж.

13 октября сообщалось, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.