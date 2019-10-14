СМИ: Сирийские войска входят в Манбидж
- Reuters
Об этом сообщает SANA.
#عاجل ||#سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) 14 октября 2019 г.
مراسل سانا: وحدات من #الجيش_العربي_السوري تدخل مدينة #منبج بريف #حلب الشمالي الشرقي
Ранее турецкие СМИ сообщали, что войска Турции и подразделения Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на Манбидж.
14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия не войдёт в сирийский Манбидж.
13 октября сообщалось, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.
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