СМИ: Сирийские войска входят в Манбидж

Сирийские правительственные войска входят в ключевой северный город страны — Манбидж.

Об этом сообщает SANA.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что войска Турции и подразделения Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на Манбидж.

14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия не войдёт в сирийский Манбидж.

13 октября сообщалось, что курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.

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