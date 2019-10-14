СМИ: Турция начала наступление на сирийский Манбидж
- Reuters
Об этом сообщает A Haber.
Отмечается, что турецкая военная техника, включая танки, и подразделения ССА уже двигаются в сторону населённого пункта.
Телеканал также сообщает о раздающихся выстрелах в районе наступления.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия не войдёт в сирийский Манбидж.
14 октября пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать операцию до тех пор, пока не достигнет своих целей.
9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции в Сирии.
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