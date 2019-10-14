СМИ: Турция начала наступление на сирийский Манбидж

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Турецкие войска и подразделения Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на сирийский город Манбидж.
СМИ: Турция начала наступление на сирийский Манбидж
  • Reuters

Об этом сообщает A Haber.

Отмечается, что турецкая военная техника, включая танки, и подразделения ССА уже двигаются в сторону населённого пункта.

Телеканал также сообщает о раздающихся выстрелах в районе наступления.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия не войдёт в сирийский Манбидж.

14 октября пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать операцию до тех пор, пока не достигнет своих целей.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции в Сирии.

Подробнее по теме — в материале RT.

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